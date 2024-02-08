На улицах Челябинска девятибалльные пробки

Движению транспорта мешает возобновившийся снегопад

В эти минуты на центральных улицах города и в отдаленных от центра районах Челябинска наблюдаются пробки. Наиболее полную картину о происходящем в реальном времени дает электронный сервис «Яндекс. Пробки».

Напряженная атмосфера практически на всем протяжении проспекта Ленина. Скопление машин на повороте в Ленинский район у Комсомольской площади, а также на отрезке от остановки «Детский мир» до улицы Энгельса.

Машинами забиты дороги в стороны АМЗ и железнодорожного вокзала, от пробок свободная только улица Российская.

Все дороги на Северо-Запад, включая плотину, также забиты.

Движению транспорта мешает возобновившийся снегопад.

Относительно свободно в эти минуты на окраинах города. Кое-где Яндекс изменил уровень пробок на восьмибалльные.