В эти минуты на центральных улицах города и в отдаленных от центра районах Челябинска наблюдаются пробки. Наиболее полную картину о происходящем в реальном времени дает электронный сервис «Яндекс. Пробки».
Напряженная атмосфера практически на всем протяжении проспекта Ленина. Скопление машин на повороте в Ленинский район у Комсомольской площади, а также на отрезке от остановки «Детский мир» до улицы Энгельса.
Машинами забиты дороги в стороны АМЗ и железнодорожного вокзала, от пробок свободная только улица Российская.
Все дороги на Северо-Запад, включая плотину, также забиты.
Движению транспорта мешает возобновившийся снегопад.
Относительно свободно в эти минуты на окраинах города. Кое-где Яндекс изменил уровень пробок на восьмибалльные.