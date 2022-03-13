На Украине погиб старший лейтенант из Челябинской области Валерий Осколков

Правительство региона окажет необходимую помощь семье погибшего

Губернатор и Правительство Челябинской области выражают соболезнования семье старшего лейтенанта Валерия Осколкова. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, Валерий погиб, исполняя воинский долг в ходе специальной военной операции на Украине.



«Мы восхищаемся мужеством и отвагой офицера, для которого выполнение боевой задачи стало финальной точкой его жизни, отданной во имя мира и безопасности своего народа. Южноуральцы скорбят вместе с родными и близкими погибшего героя, память о котором навсегда останется в сердцах патриотов России»,— говорится в официальном обращении.

Семье погибшего Правительство Челябинской области обязуется оказать всю необходимую помощь.