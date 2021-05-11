На участке улицы Цвиллинга в Челябинске на месяц ограничат движение

Водителей и пешеходов просят заранее планировать свои маршруты

С сегодняшнего дня, 11 мая, на участке улицы Цвиллинга в Челябинске на месяц ограничат движение как транспорта, так и пешеходов. Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, часть дороги перекроют из-за ремонта коллектора.

«В связи со вторым этапом планового капитального ремонта канализационного коллектора по улице Цвиллинга на участке от проспекта Ленина до улицы Коммуны, в районе домов № 27 и 31 по улице Цвиллинга, вводится ограничение движения транспорта до 22:00 10 июня 2021 года»,— уточнили в городской мэрии.

Работы будет проводить МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» силами подрядной организации ООО «Технопоток».

Место работ ограждено, водителей и пешеходов просят заранее планировать свои маршруты во избежание неприятных ситуаций.