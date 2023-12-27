На участке трассы в Челябинской области продлили ограничение движения

В отдельных районах сегодня возможны метели

Сегодня, 27 декабря, ограничили движение транспорта на участках трассы Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Ограничение коснулось в том числе Челябинской области, сообщили в управлении федеральных дорог «Южный Урал».

С 8 часов утра до 12 часов дня введено ограничение движения на участках с 12-го по 171-й километр и с 351-го по 465-й километр трассы. Запрет введен на движение пассажирских автобусов, такси и грузовиков. Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Напомним, до 8 часов утра сегодняшнего дня было закрыто движение по автодорогам Южноуральск — Магнитогорск, Бреды — Синий Шихан, Троицк — Степное Пластовского района и другим.

Ограничение на участках трасс М-5 и А-310 сняли накануне вечером.