На участке трассы от Чебаркуля в сторону Миасса ограничили движение до 1 июля

На М‑5 «Урал» ведется капитальный ремонт дороги

На трассе М-5 «Урал» от Чебаркуля в сторону Миасса ведут капитальный ремонт дорожного полотна. Количество полос увеличат с двух до четырех на участке от 1780 до 1790 километра. Об этом рассказали в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».



Снижение максимальной скорости и организацию реверсивного движения на участке от 1782 до 1783 километра продлят до 1 июля 2022 года.



Движение на этой части трассы сейчас затруднено. Кроме того, в этом направлении в ближайшие выходные транспортный поток будет перегружен из-за Ильменского фестиваля. Автомобилистам эксперты из Упрдора советуют изучить измененную схему организации движения и внимательнее следить за знаками.

