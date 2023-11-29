На участке трассы между Челябинском и Казахстаном ограничат скорость до 60 км/ч

Нарушителей будет фиксировать камера

С 4 декабря на участке автодороги А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан автомобилям можно будет ездить на скорости не более 60 км/ч. Там установят соответствующие знаки и перенастроят камеры, сообщили в управлении федеральных автомобильных дорог «Южный Урал».

Речь идет об участке с 16-го по 20-й километр автодороги А-310, который характеризуется высокой интенсивностью движения. Там установят соответствующие знаки — 5.23.2 «Начало населенного пункта» и 5.24.2 «Конец населенного пункта». Решение ограничить скорость на участке было принято Комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения в сентябре 2023 года.







Отметим, летом на этом участке ежедневно проезжает более 38 тысяч автомобилей, зимой — около 30 тысяч. За два года там произошло 55 аварий с 25 пострадавшими.