На участке трассы М-5 в Челябинской области затруднено движение из-за гололедицы

Водителей просят отложить поездки на личных авто

Челябинскую область сегодня, 22 ноября, заденет очередной циклон. Он уже принес дождь в горнозаводскую зону региона. Из-за отрицательных температур на дорогах образуется гололедица, которая осложняет движение автомобилей.

«На 1682 километре автодороги М-5 „Урал“ (Сатка) в связи с гололедом затруднено движение в сторону Уфы»,— рассказали в областной Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что на дорогах работает спецтехника. На остальных участках движение идет в полном объеме.

Инспекторы просят автомобилистов воздержаться от дальних поездок на личном транспорте из-за неблагоприятных погодных условий. Если поехать необходимо, важно строго соблюдать ПДД и проявлять повышенную осторожность. Это же касается пешеходов.

В случае ЧП следует обратиться за помощью к ближайшему экипажу ДПС: личный состав ГАИ переведен на усиленный режим работы.