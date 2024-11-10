На участке трассы М-5 в Челябинской области ввели ограничение движения из-за непогоды

Запрет на поездки действует для крупногабаритного транспорта

В Челябинской области ввели ограничение движения на участке трассы М-5 «Урал» с 1548-го по 1835-й километр из-за снегопадов и метелей. Ограничение распространяется на такси, грузовики и пассажирские автобусы и будет действовать до 14 часов 10 ноября, сообщили в управлении федеральных дорог «Южный Урал».

Водителей просят учитывать ограничения при планировании своего маршрута. При этом в управлении рекомендуют отказаться от поездок во избежание непредвиденных неприятных ситуаций.

По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, снег в Челябинской области сегодня продолжит идти в ряде районов. Где-то осадки будут слабыми.