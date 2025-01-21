На участке трассы М‑5 в Челябинской области ограничили движение из‑за метели и гололеда

Грузовикам, автобусам и такси придется пережидать непогоду

Сегодня, 21 января, с семи часов утра на участке трассы М-5 в Челябинской области вводится ограничение движения для автобусов, грузовых авто и маршрутных такси из-за непогоды. Предварительно запрет на поездки будет действовать до 14:00, сообщили в управлении федеральных дорог «Южный Урал».

Ограничения вводятся на участке от Башкирии до развязки на Чебаркуль — с 1548-го по 1780-й километр трассы.

Водителей просят учитывать ограничения и перенести поездки на более позднее время.

В областной Госавтоинспекции уточнили, что на трассы выведены дополнительные экипажи ДПС, которые готовы прийти водителям на помощь.