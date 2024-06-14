На участках федеральных трасс в Челябинской области введены ограничения

Запрет на проезд установлен для большегрузов

На участках федеральных трасс в Челябинской области введены ограничения движения большегрузов в выходные дни из-за жаркой погоды.

В регионе в южных районах обещают +34 градуса в дневные часы.

Запрет будет действовать в выходные дни с 12:00 до 18:00 на следующих участках:

• М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск км 1548+651 — км 1871+058;

• М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, подъезд к г. Екатеринбург км 11+400 — км 130+169;

• А-310 Челябинск-Троицк — граница с Республикой Казахстан км 16+270 — км 146+128;

• Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск км 12+950 — км 465+331;

• Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, подъезд к г. Тюмень км 0+000 — км 91+462;