На участие в премии «Знание» отправлено больше 200 заявок из Челябинской области

Победителей выберут народным голосованием в ноябре

Уже больше 200 заявок от Челябинской области подано для участия в премии от просветительского общества «Знание». Это в два раза больше, чем в 2023 году.



Всего, по данным организаторов, на соискание премии подали больше 13 тысяч заявок из 89 регионов России. Трендом среди всех заявок стали патриотические проекты и инициативы, направленные на борьбу с фейками. Немало заявок направлено от организаций, занимающихся популяризацией важных для российской экономики направлений в промышленности.

Все заявки пройдут независимый многоступенчатый отбор, а лучшие войдут в шорт-лист и будут оценены почетным жюри на очном заседании в октябре.

В октябре — ноябре на сайте премии и в социальных сетях пройдет народное голосование, которое определит лауреатов в номинации «За общий вклад в просвещение по версии слушателей» по двум категориям: лучший просветитель и лучший просветительский проект.

Всего будут определены 27 лауреатов в 17 номинациях. Церемония вручения просветительской награды «Знание» состоится в Москве. Следить за этапами проекта «Знание. Премия» можно на официальном сайте награды.