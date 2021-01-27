На уборку снега в Златоусте выйдет новая техника

Администрация ЗГО приобрела девять специализированных машин отечественного производства

Сегодня, 27 января, дороги Златоуста от снега и грязи вместе со старой техникой будут очищать новые автомобили. Как накануне сообщил глава округа Максим Пекарский в социальных сетях, администрацией было закуплено 9 единиц техники на 53 миллиона рублей для того, чтобы МБУ «Благоустройство» более эффективно справлялось со своей задачей.

Среди новой спецтехники — 20-тонные самосвалы, фронтальный и мини-погрузчики, комбинированные дорожные машины, цистерна для питьевой воды и каналопромывочная машина.

«Наше муниципальное предприятие обслуживает большую территорию города, за исключением районов машзавода и Гагарина. Такого масштабного обновления парка здесь не было никогда!»— отметил Максим Пекарский.

По словам главы Златоустовского городского округа, вся закупленная техника отечественного производства. Машины уже прошли необходимую подготовку и постановку на учет. Оценить их возможности в мэрии намереваются уже на следующей неделе: по данным синоптиков, последний зимний месяц начнется с обильных осадков и сильного ветра.