На Тургояке ушла под воду построенная на льду часовня из снега

На Крещение в часовне планировали прорубить иордань

На озере Тургояк ушла под воду часовня, которую прямо на льду возводили из снега к Крещению, сообщают корреспонденты медиахолдинга «Первый областной».

Часовню строили по образу храма апостолов Петра и Павла, который действовал в Миассе до 1930-х годов. Предполагалось, что уже в среду, 17 января, митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершит в часовне молебен на начало доброго дела с чином малого освящения воды. Внутри часовни также вырубили купель для желающих окунуться, но в ночь на среду сооружение ушло под воду. Скорее всего, к печальному результату привели технические нарушения при постройке часовни и обустройстве купели.

Комментируя происшествие, митрополит Челябинский и Миасский Алексий заметил, что Миассу пора задуматься о восстановлении некогда утраченного городом храма на его историческом месте.

«Не пришла ли пора восстановить храм апостолов Петра и Павла из камня и навсегда?»— обратился к жителям города владыка.

Напомним, храм апостолов Петра и Павла был построен в 1807—1815 годах и разрушен в 1930-е годы.