На Тургояке поймали нарушителей с моторными лодками

На озере для использования подобных технических средств нужны разрешения

14 июня специалисты проверили озеро Тургояк и нашли 10 нарушений. Люди плавали на лодках с моторами, хотя это запрещено, так как Тургояк — охраняемый природный объект. Об этом сообщили в министерстве экологии Челябинской области.

После проверки было составлено пять протоколов о нарушении правил охраны природы. Также выписали пять предупреждений, чтобы разобраться в ситуации. В двух случаях моторы у лодок забрали.

Как отметил исполняющий обязанности директора ГБУ «ООПТ Челябинской области» Иван Костылев, на озере Тургояк действует строгий запрет на использование любых технических средств с двигателями внутреннего сгорания, включая гидроциклы и маломерные суда. Исключение составляют лишь суда, используемые должностными лицами при исполнении служебных обязанностей.

Автор: Дарья Давтян