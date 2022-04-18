На Тургояке появится инклюзивная экологическая тропа

Проект планируют завершить уже в 2022 году

Экологическую тропу для людей с ограниченными возможностями здоровья проложат в этом году на берегу озера Тургояк. Проект реализует «Уральская турбаза инклюзивного туризма» на средства гранта АНО «Аура», сообщили на сайте организации.

«Уральская турбаза» — единственная на сегодняшний день организация в Челябинской области, специализирующаяся на туризме, отдыхе и реабилитации людей с ограниченными физическими возможностями здоровья.

«Создание адаптированной экологической тропы на живописном побережье озера Тургояк позволит увеличить доступность среды для туристов, испытывающих наибольшие потребности в отдыхе и оздоровлении, оптимизирует поток посетителей и снизит антропогенную нагрузку на уникальные ландшафты памятника природы», — отмечают в АНО «Аура».

Тропу, получившую название «Тургояк», будут использовать для оздоровительной ходьбы, катания людей с ОВЗ на электроскутерах и креслах-колясках с электроприводом, а также для совершения лыжных, велосипедных и конных прогулок местными жителями и туристами.

Работы по созданию тропы планируется завершить в течение 2022 года.