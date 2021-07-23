На Тургояке мужчина с детьми на сапбордах попали в грозу

Спасатели помогли им вернуться на городской пляж

Накануне вечером на озере Тургояк спасатели помогли мужчине с детьми, которые во время грозы находились на водоеме. Об этом сообщает МКУ «Управление ГОЧС» Миасского городского округа.

«В 20:10 спасатели выезжали на озеро Тургояк. Там, со слов женщины, обратившейся за помощью, на связь не выходили ее муж и трое детей, которые на сап-досках отправились на прогулку по водоему, во время грозы пропали из вида, на связь не выходят. Спасатели обследовали предположительное нахождение пострадавших, нашли мужчину с детьми в районе базы отдыха „Кристалл“, транспортировали при помощи лодки на городской пляж, передали родственникам», — сообщили в МКУ «Управление ГОЧС» Миасского городского округа.

В МЧС напоминают: если вы находитесь на водоеме и видите приближение грозы, необходимо немедленно покинуть акваторию, отойти от берега. Во время грозы нельзя купаться, располагаться в непосредственной близости от водоема, плавать на лодке.

Региональное МЧС России опубликовало экстренное предупреждение о непогоде. В пятницу, 23 июля, в Челябинской области ожидается жара до +37°C. При этом синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют дожди, ливни, грозы и штормовой ветер.