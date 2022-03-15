На центральных улицах Челябинска пробки достигли восьми баллов

Скопления машин наблюдаются на крупных перекрестках

В Челябинске к завершении рабочего дня во вторник, 15 марта, на дорогах города образовались пробки в восемь баллов. Плотное движение транспорта наблюдается в центре города, на выезде к Шершневской плотине, а также по направлению на северо-запад. Рассказываем, где самые загруженные участки.

Затруднено движение в центре. Проспект Ленина отмечен красным практически полностью: от перекрестка с улицей Цвиллинга до пересечения с меридианом. Автомобили также стоят на улице Цвиллинга — от перекрестка с улицей Труда до пересечения с проспектом Ленина.

На улице Энгельса красные стрелки тянутся от улицы Труда почти до Витебской улицы. На улице Блюхера и Свердловском проспекте движение затруднено от проспекта Ленина до пересечения с Омской улицей. Пробки образовались и по улицам Воровского, Худякова, Доватора по направлению к плотине.