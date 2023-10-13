На центральном проспекте Челябинска появится липовая аллея

В областном центре продолжается сезон озеленения

На проспекте Ленина в Челябинске начали высаживать липовую аллею. До конца октября на участке между улицами Героев Танкограда и Артиллерийской планируют посадить 50 взрослых деревьев, сообщили в мэрии города.

Растения высаживают на придорожных газонах — взамен снесенных деревьев, а также там, где до этого ничего не росло. Для этого под посадку обустраивают специальные приствольные лунки.

Напомним, ранее администрация областного центра предложила горожанам оценить сделанное озеленение. За последние три года, отметили в мэрии, в Челябинске высадили около 30 тысяч деревьев и более 165 тысяч кустарников. Опрос проходит на портале «Госуслуги».