На тропе в нацпарке «Зигальга» заметили «деловых» глухарок

Птицы были так заняты, что полностью проигнорировали госинспекторов

Осенью на тропах в национальном парке «Зигальга» можно встретить самых необычных «пешеходов». Так, госинспекторы почти лоб в лоб столкнулись с двумя глухарками, которые степенно шли по тропе и были настолько заняты, что не обратили на людей никакого внимания.

По предположению госинспекторов, птицы были озабочены выбором места для зимовки.

«В отличие от кавалеров, которые любят открытую местность, глухарки предпочитают густые сосняки. Потому перед наступлением холодов эти птицы разделяются на женские и мужские коллективы», — рассказали в нацпарке.

Специалисты также отметили, что последние не такие многочисленные, поскольку самцы крупнее и наглее, и на равнозначной территории их помещается в разы меньше.