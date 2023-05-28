На трех трассах в Челябинской области ограничили движение для фур из-за жары

Где и как долго будут действовать ограничения

Сегодня, 28 мая, в Челябинской области из-за аномальной жары ввели ограничения для большегрузов на участках трех автодорог. Ограничения действуют с 14:00 до 20:00, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Временное ограничение движения для грузовиков введено на следующих участках дорог:

с 1549 по 1871 км на трассе М-5 «Урал»;

с 16 по 146 км автодороги Челябинск-Троицк;

с 12 по 55 км автодороги Челябинск-Новосибирск.

«Госавтоинспекция Челябинской области призывает всех автомобилистов отнестись к временным затруднениям в движении с пониманием, заранее продумывать свой маршрут с учетом указанных ограничений, в случае возникновения непредвиденных ситуаций в пути обращаться за помощью к сотрудникам дорожно-патрульной службы»,— сообщили в ведомстве.