На трассе в Миассе спасли двух замерзших мужчин ночью 23 января

Они возвращались из дальней поездки

В Миассе сотрудники МЧС ночью 23 января помогли согреться мужчинам, возвращавшимся из дальней поездки. Их отогрели и напоили горячим чаем, сообщает пресс-служба МЧС.

Во время пересадки недалеко от Миасса мужчин должны были «подобрать» знакомые на машине, но они задержались в дороге. Путешественники обратились в мобильный пункт обогрева, который развернули сотрудники МЧС на трассе М‑5 для помощи автомобилистам в сильные морозы.

Такие пункты обогрева также размещены в Челябинске. А на дорогах области дежурят сотрудники ГАИ. Они уже помогли водителю сломавшегося грузовика добраться на освещенную стоянку.