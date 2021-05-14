На трассе в Красноармейском районе введено реверсивное движение на пять месяцев

У поселка Миасское начинаются дорожные работы

На территории Челябинской области начинается ремонт федеральной автодороги Р-254 «Иртыш». На участке трассы с 37 по 47 километры в районе села Миасское Красноармейского района с 17 мая до 20 октября 2021 года будет введено реверсивное движение, а также ограничение в скоростном режиме.

«Автомобилистам необходимо внимательно следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», — пояснили в пресс-службе управления автомобильных дорог федерального значения «Южный Урал».

Напомним, до 20 сентября действует реверсивное движение на участках дороги М-5 «Урал» в районе Златоуста, в сторону Уфы из Челябинска на участке км 1860 — км 1871, и на путепроводе рядом с поселком Башакуль в Аргаяшском до 10 октября закрыт проезд из-за ремонта.