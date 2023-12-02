На трассе в Челябинской области ввели ограничение движения из-за непогоды

Участок автодороги М-5 закрыт для такси, автобусов и большегрузов

На участке трассы М-5 в Челябинской области от Миасса до границы с Башкирией ввели ограничение движения для пассажирских автобусов, такси и грузовиков. Запрет будет действовать с 14:30 до полуночи. Об этом сообщили в управлении федеральных дорог «Южный Урал».

«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями 2 декабря с 14:30 по местному времени вводится временное ограничение движения на участке федеральной трассы с 1548 по 1779 километр автомобильной дороги М-5 „Урал“ от Миасса до границы с Башкирией. Ориентировочное время окончания ограничения движения — 3 декабря 00:00»,— уточнили в управлении.

Подобное ограничение введено и на трассах Республики Башкортостан.

Автомобилистам настоятельно рекомендуют не выезжать на трассы в эти выходные из-за снегопадов и метелей.

Если же поездка состоялась, и водитель попал в затруднительное положение, попросить о помощи можно по телефонам дежурно-диспетчерской службы управления — 8 (351) 266-65-63 и +7 982 331 37 84 (Telegram).

На нескольких участках трассы М-5 в Челябинской области уже возникли серьезные пробки. Смотрите, где сейчас стоят автомобили.