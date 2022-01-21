На трассе в Челябинской области построили новые надземные переходы

На устройство быстровозводимых конструкций потребовалось всего несколько часов

На участке федеральной трассы в Казахстан установили два надземных пешеходных перехода. Работы велись по заказу управления автомобильными федеральными дорогами «Южный Урал» в Еткульском и Коркинском районах. Всего, по данным управления, в Челябинской области организовано 15 надземных модульных переходов.

Модульные надземные переходы для безопасности пассажиров установлены по заказу ФКУ Упрдор «Южный Урал». Они пересекают автодорогу Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан на 30-м и 40-м километрах в Коркинском и Еткульском районах. Из-за проводимых работ пришлось ограничить движение автомобилей на государственной границе с Республикой Казахстан. Необходимость в современных защитных конструкция возникла из-за растущего транспортного потока.

«Количество автомобилей постоянно растет, и, понимая это, мы стремимся создать наиболее безопасные условия для жителей населенных пунктов, прилегающих к федеральным трассам. Именно поэтому мы установили уже шесть таких объектов на трассе А-310, а всего на федеральных трассах Челябинской области функционирует 15 модульных надземных пешеходных переходов»,— прокомментировал и. о. начальника ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев.

В управлении отметили, что конструкции собрали практически за несколько часов, поскольку возводят такие объекты из небольшого количества деталей. При этом переходы полностью соответствуют всем нормативам и требованиям безопасности. В них установлено освещение, благоустроены и подходы к новым сооружениям.