На трассе в Челябинской области отменили весенние ограничения для большегрузов

Губернатор Алексей Текслер считает, что это позволит поддержать поставщиков, производителей и промышленников в регионе

В Челябинской области отменяют весенние ограничения движения большегрузов на дорогах. Решение об этом принял губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба правительства обрасти. Антикризисная мера позволит поддержать поставщиков, производителей и промышленников, а также ограничит удорожание строительных материалов. Напомним, ежегодные ограничения тяжеловесного транспорта вводятся в регионе для сохранности дорог.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение отменить действие приказа «Об ограничении движения транспортных средств» в период весенней просушки автомобильных дорог. Ранее Миндортранс области предупредил об их введении с 11 апреля 2022 года.

В правительстве сообщают, что эта мера принята для поддержки промышленников, поставщиков и производителей материалов в условиях санкций. Также она позволит ограничить удорожание строительных материалов в Челябинской области.

«В текущей ситуации мы понимаем, что любые грузы без препятствий и задержек должны быть доставлены до места назначения», — подчеркнул Алексей Текслер.

При этом глава региона поручил Миндортрансу в рамках содержания дорог провести дополнительные ремонтно-восстановительные работы в случае повреждения дорожного полотна.