На трассе в Челябинской области на четыре часа перекроют дорогу 15 февраля

В Ашинском районе продолжат буровзрывные работы

В предстоящий четверг, 15 февраля, на участке трассы М-5 в Ашинском районе вновь закроют движение для автомобилей в связи с проведением буровзрывных работ для расширения трассы. Ограничение будет действовать с 9 часов утра до 14:00, сообщили в пресс-службе управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал».

«В связи с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции автодороги М-5 „Урал“ 15 февраля с 9 до 14 часов по местному времени закрывается движение на участке с 1565 по 1576 километр в Ашинском районе. Схема объезда по маршруту Аша — Миньяр — Сим предусмотрена только для легкового транспорта. Для большегрузов и автобусов проезд запрещен», — уточнили в управлении.

Напомним, подобные ограничения будут вводиться до 1 октября 2024 года еженедельно по вторникам или четвергам. При этом работы могут быть отменены в связи с погодными условиями.

Узнать о состоянии проезда и сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно по телефонам 8 (351) 266-65-63 и +7 (982) 331-37-84 (Telegram).