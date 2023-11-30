На трассе в Челябинской области из‑за фуры на летней резине образовалась пробка

На месте работает дорожная техника

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Сегодня, 30 ноября, на трассе Миасс — Златоуст водитель фуры выехал в рейс на летней резине, из-за чего спровоцировал затруднение движения для других автомобилистов, рассказали в Миндортрансе Челябинской области.

«На место уже выехала дорожная техника подрядной организации для устранения затора», — уточнили в ведомстве.

Участников движения просят с пониманием отнестись к возникшей дорожной ситуации, которая осложнена обильным снегопадом. При возникновении затруднения проезда и других сложных ситуаций в дороге можно обращаться по телефону круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351)237-88-92.