На трассе под Еманжелинском на месяц изменится схема движения авто

Из-за капремонта запретят поворот на дорогу из поселков Борисовка и Кленовка

На трассе А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан временно введут изменения в схеме движения из-за капремонта участка под Еманжелинском. С 5 июля по 18 августа запрещается левый поворот на трассу с примыкающих дорог из поселков Борисовка и Кленовка. Об этом сообщает Упрдор «Южный Урал».

Попасть на трассу, ведущую в сторону Троицка, жители поселков могут на развязке у Еманжелинска (50-й километр федеральной дороги А-310). Заехать в поселки можно через разворот у Ключей (61-й километр А-310).

Фото: Упрдор «Южный Урал»

Напомним, дорогу Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан расширят до четырех полос на участке от Еманжелинска до поворота на Синий Бор.