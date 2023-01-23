На трассе под Челябинском ограничат движение транспорта по ночам

В Еткульском районе установят надземные переходы

В Челябинской области вводят ограничение движения на автодороге Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан. На 41-м и 49-м км в Еткульском районе установят модульные надземные пешеходные переходы, сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

На 49-м километре введут временное снижение скорости с 22:00 24 января до 01:00. 25 января движение транспорта полностью остановят в период с 23:00 до 23:40.

На 41-м километре вводится организация временного снижения скорости с 01:00 до 03:30. 25 января полностью остановят движение авто с 02:00 до 02:40.

Водителям рекомендуют следить за знаками и учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Узнать о состоянии проезда или сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (WhatsApp).