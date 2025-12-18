На трассе под Челябинском на ходу загорелась «Газель»

Пассажиров внутри не было

Инцидент с возгоранием автомобиля произошел утром 18 декабря на автодороге «Подъезд к Екатеринбургу», недалеко от поселка Казанцево, на границе Челябинска и Сосновского округа. Очевидцы сняли на видео горящий автомобиль, стоящий на обочине.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, загорелась грузопассажирская «Газель». Возгорание произошло во время движения транспортного средства. К счастью, в момент пожара пассажиров в салоне не было, что позволило избежать трагедии. Пострадавших в результате инцидента нет.

Для ликвидации пожара к месту вызова выезжали четыре сотрудника МЧС и одна единица техники. Они оперативно справились с огнем. Движение по автодороге свободное.