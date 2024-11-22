На трассе М5 в Челябинской области ГАИ вводит сплошные проверки грузовиков

Рейды по выявлению нарушителей ПДД станут регулярными

Сегодня, 22 ноября, на федеральной трассе М5 «Урал» сотрудниками областного полка ДПС Госавтоинспекции по Челябинской области проводились сплошные (массовые) проверки грузовых транспортных средств.

Только за несколько часов работы сотрудниками ДПС выявлено 14 нарушений правил дорожного движения, допущенных водителями транспортных средств.

В том числе три водителя привлечены к ответственности за нарушение режима труда и отдыха, еще трое — за управление технически неисправным транспортным средством, шесть водителей — за отсутствие диагностических карт.

В Управлении Госавтоинспекции Челябинской области сообщили, что сплошные проверки транспортных средств на федеральной трассе станут регулярными.