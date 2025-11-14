На трассе М-5 ввели ограничения движения из‑за халатности подрядчика

Виновника привлекут к ответственности за некачественное содержание дорог

Временное ограничение движения для автобусов и тяжелых грузовиков ввели сегодня, 14 ноября, на участке трассы М-5 «Урал» в горнозаводской зоне Челябинской области. Причинами стали плохая погода и невыполнение подрядчиком работ по противогололедной обработке. В ФКУ УПРДОР «Южный Урал» сообщили, что организация будет привлечена к ответственности.

Ограничения действовали на участке от границы с Башкирией до поворота на Чебаркуль, продляться они не будут.

«Подрядная организация будет привлечена к ответственности за некачественное содержание участков федеральной трассы в порядке, предусмотренном государственным контрактом», — сообщили в УПРДОР «Южный Урал».

Дорогу в горнозаводской зоне обработали противогололедными материалами, сейчас она находится в нормативном состоянии. Однако водителей предупреждают об ухудшении погодных условий.

