На трассе М‑5 в Миассе введут реверсивное движение на две недели

На участке будут устанавливать водопропускную трубу

Со вторника, 26 марта, на участке трассы М-5 на территории Миасса на две недели введут реверсивное движение. Как сообщили в управлении федеральных дорог «Южный Урал», ограничения введут в связи с работами по устройству водопропускной трубы.

«С 26 марта планируется введение реверсивного движения на участке 1790+000 — 1790-100 километра трассы. Срок, на который планируется введение реверсивного движения, — от 10 до 14 рабочих дней», — уточнили в управлении.

Водителей просят учитывать дорожную ситуацию при планировании маршрута.

Узнать о состоянии проезда автомобилисты могут у дежурного по номеру 8 (351) 266-65-63 и +7 (982) 331-37-84 Telegram.