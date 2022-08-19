На трассе М‑5 в Челябинской области закроют движение из‑за установки надземного перехода

Ограничение продлится час

В Челябинской области на 112-м километре автодороги М-5 «Урал» оборудуют надземный пешеходный переход. На время монтажных работ в районе Тюбука остановят движение транспорта. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Вводится временное ограничение в виде полной остановки движения транспортных средств в период с 01:00 до 02:00 23 августа 2022 года», — говорится в сообщении.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской области можно по круглосуточному телефону 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и по номеру +7 982 331 37 84 (WhatsApp).

Напомним, 23 августа также ограничат движение на выезде из Челябинска в сторону Екатеринбурга по дороге М-5 «Урал». На 15 минут транспорт остановится из-за замены провода воздушной линии электропередач.