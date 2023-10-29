На трассе М-5 в Челябинской области вновь ввели ограничение движения из-за снегопада

Действовать оно будет до трех часов ночи 30 октября

В Челябинской области на участке трассы М-5 вновь ввели ограничение движения для транспорта из-за снегопада. Как сообщили в ФКУ Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал», запрет действует с 21:00 29 октября до трех часов ночи 30 октября.

«Из-за непогоды вводится временное ограничение дорожного движения на участке с 1548 км (граница с республикой Башкортостан) по 1796 км (развязка на Чебаркуль) Челябинской области. Временное ограничение вводится для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»,— уточнили в ведомстве.

Автомобилистов по-прежнему просят воздержаться от поездок по трассе сегодня, 29 октября, а также в понедельник, 30 октября.

Новая неделя в регионе начнется с непогоды. По данным синоптиков, в понедельник на территории региона продолжит идти снег.