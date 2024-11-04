На трассе М-5 в Челябинской области сохраняются многокилометровые пробки

Ранее синоптики предупреждали о сильном гололеде

Многокилометровые заторы сохраняются на нескольких участках трассы М-5 в Челябинской области. По словам автомобилистов, особенно непростая ситуация в районе Сима и на участке между Юрюзанью и Усть-Катавом.

«Между Юрюзанью и Усть-Катавом в сторону Уфы стоим уже несколько часов»,— пишет один из водителей в паблике «Трасса М-5 Уфа — Челябинск».

«В районе Сима уже три часа стоим»,— добавляет пользователь Ренат Курбанов.

«Ехали с Кропачево, доехали до Сима, там спустились через лагерь. Потом следуйте через Миньяр, Ашу, на трассу лучше не выезжать»,— уточняет Лидия Гребнева.

В управлении федеральных дорог «Южный Урал» сообщили, что причина многокилометровых пробок — не только гололед, о котором ранее предупреждали синоптики, но и игнорирование водителями предупреждений о непогоде.

«Водители большегрузного транспорта в пик снегопада полностью заблокировали движение на ряде участков, выехав на встречку и решив выспаться прямо на трассе. Благодарим Госавтоинспекцию за совместную работу по „разбору“ таких заторов, препятствующих очистке трассы»,— сообщили в управлении.

Сейчас, по данным ведомства, трасса в горнозаводской зоне полностью обработана, скорость движения постепенно восстанавливается. Дорожная техника выведена на трассу в полном объеме.