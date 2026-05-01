На трассе М-5 в Челябинской области с 2 мая введут ограничения из-за ремонта

На 13 участках дороги закроют одну полосу

В Челябинской области с 2 мая по 15 октября 2026 года на трассе М-5 «Урал» вводятся временные ограничения движения. На 13 участках автодороги будут проводиться ремонтные работы, сообщили в ФКУ УПРДОР «Южный Урал».

Ограничения затронут правый и левый проезды на разных километрах трассы. Водителей ждет снижение скорости до 50 км/ч, а также закрытие одной полосы протяженностью до 1,5 километра. Возможны затруднения движения на участках проведения работ.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.