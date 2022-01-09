На трассе М-5 в Челябинской области сняли ограничение движения

Транспорт следует в обычном режиме с семи утра

На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области снято введенное ранее ограничение для движения транспорта. Об этом сегодня утром, 9 января, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

«Введенное ранее ограничение на участке с 1548 по 1796 километр от города Аша до развязки на город Чебаркуль автодороги федерального значения М5 „Урал“ снято, движение транспорта осуществляется в рабочем порядке с 07:00 часов 9 января»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, ограничение на трассе продлевали несколько раз из-за бушующей два дня подряд непогоды. Сегодня, по данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, небольшой снег ожидается лишь в отдельных районах Челябинской области.