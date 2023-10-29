На трассе М-5 в Челябинской области сняли ограничение движения

Участок трассы был закрыт для автобусов и большегрузов всю ночь

Ограничения на трассе М-5 в Челябинской области, введенные вечером 28 октября, сняты. Об этом сообщили в ФКУ Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал».

«По состоянию на 9:00 29 октября временное ограничение, введенное на участке с 1548 км (граница с республикой Башкортостан) по 1796 км (развязка на Чебаркуль), снято»,— уточнили в учреждении.

При этом в управлении федеральных автодорог отметили, что после обеда, если обстановка ухудшится, ограничения могут ввести вновь.

В Челябинской области сегодня бушует непогода. В отдельных районах идет снег с дождем, местами возможны снегопады. Снег будет идти весь день и в Челябинске.