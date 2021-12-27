На трассе М-5 в Челябинской области сняли ограничение движения

Транспорт следует в обычном режиме

На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области снято ограничение для движения транспорта, введенное днем 26 декабря. Об этом сообщили сегодня утром в пресс-службе областной ГИБДД.

«Управление ГИБДД Челябинской области сообщает, что введенное накануне ограничение на участке с 1548-го по 1796-й от города Аши до развязки на город Чебаркуль автодороги федерального значения М-5 „Урал“ снято, движение транспорта осуществляется в рабочем порядке с 06:30 утра», — сообщили в ведомстве.

Напомним, ограничения вводили из-за непогоды, разбушевавшейся вечером 26 декабря. Автомобилисты сообщали, что в районе Аши и Сима из-за метелей возникли серьезные многокилометровые пробки.