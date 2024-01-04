На трассе М-5 в Челябинской области продлили ограничения для фур и автобусов

Владельцам легковых авто рекомендуется воздержаться от дальних поездок

Сегодня, 4 января, введено ограничение движения на участке км 1548 — км 1779 автодороги М5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (поворот на г. Миасс)до 12:00. Об этом сообщили в ФКУ УПРДОР «Южный Урал».

«Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных метеоусловий», — прокомментировали в ведомстве.

Ограничения распространяются на пассажирские автобусы, маршрутные такси, грузовые транспортные средства, осуществляющие перевозку тяжеловесных грузов и/или крупногабаритных грузов, легковые такси.

Водителям личных легковых авто рекомендуется без крайней необходимости не выезжать на дальние расстояния. Если поездка неизбежна, возьмите с собой теплые вещи, еду, чай, лопату и трос.

UPD: ограничения на участке трассы продлили до 15:00.