В Челябинской области на участке трассы М-5 продлили введенное вечером 29 октября ограничение движения для автобусов, большегрузов и такси. Действовать оно будет до девяти часов утра. Об этом утром 30 октября сообщили в ФКУ Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал».
Напомним, движение ограничено на участке от границы с республикой Башкортостан до развязки на Чебаркуль.
Сотрудники ГИБДД и дорожные службы работают в усиленном режиме и готовы прийти на помощь автомобилистам в любую минуту. Однако водителям настоятельно рекомендуют отказаться от поездок по трассе в непогоду.