На трассе М-5 в Челябинской области продлили ограничение движения

На территории региона продолжаются снегопады

В Челябинской области на участке трассы М-5 продлили введенное вечером 29 октября ограничение движения для автобусов, большегрузов и такси. Действовать оно будет до девяти часов утра. Об этом утром 30 октября сообщили в ФКУ Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал».

Напомним, движение ограничено на участке от границы с республикой Башкортостан до развязки на Чебаркуль.

Сотрудники ГИБДД и дорожные службы работают в усиленном режиме и готовы прийти на помощь автомобилистам в любую минуту. Однако водителям настоятельно рекомендуют отказаться от поездок по трассе в непогоду.