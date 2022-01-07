На трассе М-5 в Челябинской области продлили ограничение движения до полуночи

Отказаться от выезда рекомендовано пассажирским автобусам, легковым и грузовым машинам

В Челябинской области 7 января из-за сильного снега и метели продлили ограничение движения транспорта до 00:00 на трассе М-5. Отказаться то выезда рекомендовано грузовым автомобилям, пассажирским автобусам, маршрутным и легковым такси на участке от границы с Башкирией до развязки на Чебаркуль. Об этом сегодня ИА «Первое областное» сообщил директор ООО «Служба организации движения» Сергей Валеев.



Ограничения из-за неблагоприятных погодных условий будут действовать с 1548 по 1796 километр автодороги М-5.

«Временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных таки, легковых автомобилей, грузовых транспортных средств продлено до полуночи по местному времени. Время может быть изменено, если изменится погода», — рассказал Сергей Валеев.

Главное управление МЧС России по Челябинской области рекомендует автомобилистам по возможности воздержаться от поездок по данной дороге.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о резком, вплоть до плюсовых температур, потеплении в Челябинской области, ожидающемся 7 января. По уточненным данным спасательного ведомства, тепло придет в сопровождении снегопада, метели, днем возможен мокрый снег и даже дождь.