На трассе М-5 в Челябинской области органичили движение из-за непогоды

Ограничения продлятся до девяти утра понедельника

Непогода, бушующая в Республике Башкортостан, подбирается к Челябинской области. Как сообщают водители в социальных сетях, на трассе М-5 «Урал» в районе Аши из-за осадков возникла большая пробка. Областная ГИБДД сообщила об ограничении движения на трассе М-5 Москва — Челябинск.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в виде сильного снегопада, местами метелями и гололедными явлениями, на участке с 1548 по 1796 км от границы с Республикой Башкортостан до развязки на город Чебаркуль автодороги федерального значения М5 „Урал“, вводится ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, большегрузного автотранспорта с 16:30 часов 26 декабря до 09:00 часов 27 декабря»,— сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

Миндортранс Челябинской области предупредил автолюбителей об ухудшении погодных условий сегодня вечером и предстоящей ночью.

«Сегодня вечером и в ночь с 26 на 27 декабря ожидается ухудшение погодных условий в южных районах области и в горно-заводской зоне: усиление ветра, снегопад. Просим водителей быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим!»— сообщили в ведомстве.

Синоптики Гидрометеоцентра уточнили, что завтра южноуральцев ожидают метели, снег и порывистый ветер, а региональное ГУ МЧС продлило экстренное предупреждение.

В Республике Башкортостан порывы ветра сегодня достигают 25 метров в секунду. Местные власти ограничили движение городского транспорта, а также движение автомобилей, автобусов и большегрузов по нескольким участкам федеральных трасс.