На трассе М‑5 в Челябинской области ограничили движение

Водителей просят планировать маршрут заранее

В Челябинской области с 5 апреля ограничили скорость на участке трассы М‑5. Об этом предупредили в Упрдор «Южный Урал».

«До 25 апреля 2024 года на участке автомобильной дороги М‑5 „Урал“ в районе озера Большой Еланчик будут производиться работы по замене водопропускной трубы в рамках капитального ремонта. Возможно затруднение движения на данном участке (заторы)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Четырехполосную дорогу сузят до двух и пустят движение транспорта по встречке и обочине. Разогнаться можно будет максимум до 50 километров в час. Дополнительные перекрытия и реверсивное движение не планируются.