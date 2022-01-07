На трассе М-5 в Челябинской области ограничили движение из-за метели

Отказаться от выезда рекомендовано пассажирским автобусам, легковым и грузовым машинам





В Челябинской области 7 января из-за сильного снега и метели до 14:00 ограничили движение транспорта на трассе М-5. Как сообщили в Упрдор «Южный Урал», отказаться то выезда рекомендовано грузовым автомобилям, пассажирским автобусам, маршрутным и легковым такси на участке от границы с Башкирией до развязки на Чебаркуль.



«Ограничения из-за неблагоприятных погодных условий будут действовать с 1548 по 1796 километр автодороги М-5», — уточнили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

Главное управление МЧС России по Челябинской области рекомендует автомобилистам по возможности воздержаться от поездок по данной дороге.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о резком, вплоть до плюсовых температур, потеплении в Челябинской области, ожидающемся 7 января. По уточненным данным спасательного ведомства, тепло придет в сопровождении снегопада, метели, днем возможен мокрый снег и даже дождь.

