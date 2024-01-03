На трассе М-5 в Челябинской области ограничили движение автотранспорта

В горах метель и сильный снегопад

На автомобильной дороге М-5, с 1548 по 1779 километры, ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«Ограничения распространяются на пассажирские автобусы, маршрутные такси, грузовые транспортные средства, осуществляющие перевозку тяжеловесных грузов или крупногабаритных грузов, легковые такси», — отмечают в пресс-службе.

Предполагается, что ограничения будут действовать до 8 утра 4 января.

Причина ограничений — низовая метель, снегопад и сильный ветер. Видимость на трассе М-5 ограничена.