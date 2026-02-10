На трассе М‑5 в Челябинской области ограничили движение автобусов и фур

Пока оно действует до пяти часов вечера

На трассе М-5, на участке от границы с Башкирией до поворота на Чебаркуль, с 10 утра 10 февраля временно запретили движение междугородних автобусов, маршруток и тяжеловесных грузовиков. Предварительно, ограничение будет действовать до 17:00, сообщает ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Временное ограничение вводится в связи с неблагоприятными погодными условиями, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения», — сообщили в управлении.

Водителей просят планировать маршрут заранее. Ограничения могут быть продлены.