На трассе М‑5 в Челябинской области обновят освещение и барьерные ограждения

Это обезопасит дорогу

На сложных участках федеральных трасс, проходящих по Челябинской области и в соседних регионах, установят 3 километра современного электроосвещения и 5 километров барьерного ограждения. Как рассказали в управлении федеральных автомобильных дорог «Южный Урал», новшества появятся в 2025 году.

Новые барьеры, оборудованные световозвращающими элементами, установят на трассе М‑5 в районе Долгодеревенского: это сделает съезды в населенные пункты Сосновского района видимыми и безопасными.

Освещение же обновят на отрезке дороги Р‑254 «Иртыш» у поселка Введенское в Курганской области, а также на трассе М‑5 «Урал» в районе Нижнего Атляна под Миассом и у поселка Серозак на въезде в Челябинск. Как рассказали в управлении, оборудование сложных участков автодорог светодиодным освещением снижает количество ДТП и делает дорогу комфортной и безопасной.