На трассе М-5 в Челябинской области ночью остановят движение в сторону Екатеринбурга

У села Кунашак будут устанавливать надземный переход

Ночью с 7 на 8 сентября на автодороге М-5 «Урал» ограничат движение у подъезда к Екатеринбургу в районе села Кунашак. Ночью там будут станавливать надземный пешеходный переход. Об этом сообщили в пресс-службе управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал».



7 сентября с 22:00 до 23:30 на участке будет действовать ограничение скорости, а с 23:30 до 24:00 движение полностью остановят. 8 сентября временное ограничение скорости будет действовать с 00:00 до 1:30. После ограничения снимут, и движение будет восстановлено.

В управлении федеральных дорог просят автомобилистов заранее планировать маршрут и следить за знаками.